Afghanistan: Pentagono conferma esplosione all'esterno dell'aeroporto internazionale di Kabul (2)

- Già da giorni le autorità Usa mettono in guardia da possibili attacchi dello Stato islamico presso l'Aeroporto internazionale Hamid Karzai, dove migliaia di cittadini statunitensi e collaboratori afgani attendono l'evacuazione verso gli Stati Uniti. Questa mattina James Heappey, sottosegretario alle Forze armate britanniche, ha affermato che la minaccia di un attacco terroristico all'aeroporto di Kabul, in Afghanistan, era "molto imminente, molto credibile e molto letale". Parlando ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”, Heappey ha dichiarato: "L'intelligence nel corso della settimana è diventata più certa riguardo a un attacco letale molto imminente all'aeroporto o al centro di assistenza utilizzato dalle forze occidentali". A seguito del rischio attentati, l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha sollecitato i cittadini statunitensi in Afghanistan a non recarsi presso l'aeroporto internazionale della capitale, dove sono concentrate le operazioni di evacuazione del Paese, a causa di una minaccia terroristica "specifica" e "credibile" da parte dello Stato islamico. L'ambasciata ha sollecitato in particolare a evitare tre gate dell'aeroporto, "a meno di ricevere istruzioni individuali da rappresentanti del governo Usa". (Nys)