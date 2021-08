Difesa: ministro russo Shoigu, in fase di sviluppo infrastrutture militari nell’Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo sta sviluppando le infrastrutture militari nell'Artico, che consentiranno alle truppe schierate in questa regione di operare in modo efficace. Lo ha affermato il ministro russo, Sergej Shoigu, durante una riunione con i vertici militari. "Il ministero della Difesa assegna una priorità al rafforzamento delle capacità di difesa del Paese nella regione artica. La maggior parte dei compiti per risolvere questo problema sono affidati alla Flotta del Nord", ha dichiarato Shoigu. Secondo il ministro, "è in corso lo sviluppo dell'infrastruttura militare, che consentirà alle truppe schierate in questa zona di operare in modo efficace". "Sulle isole dell'Oceano Artico sono stati costruiti complessi amministrativi e residenziali, il sistema di base nell'Artico sta migliorando. Le condizioni confortevoli di servizio e di vita per il personale militare sono sotto costante controllo", ha sottolineato Shoigu.(Rum)