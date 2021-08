Emilia Romagna: trasporti gratuiti per studenti, 5mila richieste in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono già oltre 5mila le richieste arrivate in Regione in meno di 24 ore - spiega in una nota la Regione Emilia Romagna - sulla piattaforma 'Salta su' https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis , l'applicativo che permette di ottenere online l'abbonamento gratuito a bus e treni regionali alle studentesse e agli studenti under 19 per il percorso casa-scuola, anche nel tempo libero, con Isee familiare fino a 30mila euro. Le richieste arrivate alle ore 15 di oggi sono 5mila, con il 95 per cento di esiti positivi. La misura voluta dalla Regione Emilia-Romagna e finanziata con 22 milioni di euro per incentivare sempre più tra i giovani l'uso del trasporto pubblico locale come mezzo preferito per viaggiare ogni giorno, si affianca e integra 'Grande', misura che già dallo scorso anno ha reso gratuiti gli abbonamenti bus e treni a tutti gli under 14 (senza limiti Isee). Da settembre, quindi, gli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado statali, paritarie e istituti di formazione professionale - residenti in Emilia-Romagna - potranno usufruire dell'abbonamento annuale gratuito valido fino al 31 agosto 2022". (Ren)