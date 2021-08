Ue-Tagikistan: Michel discute con presidente Rahmon della situazione in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon. Come riferito su Twitter da Michel, la conversazione si è incentrata sulla crisi in corso in Afghanistan e le implicazioni per l'Asia centrale. “Con il presidente Rahmon abbiamo concordato sulla necessità di un governo afgano rappresentativo e inclusivo e sull'importanza della nostra cooperazione per la gestione delle frontiere in Asia centrale per combattere il terrorismo e il traffico di stupefacenti”, ha scritto Rahmon. Michel, inoltre, ha annunciato che il presidente tagiko sarà in visita a Bruxelles nel mese di ottobre. (Beb)