Serbia-Bosnia: Vucic concorda con Dodik legge su protezione identità serba

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha presentato all'esponente serbo della presidenza tripartita della Bosnia, Milorad Dodik, un progetto preliminare di legge sulla protezione della lingua serba e dell'alfabeto cirillico. Il provvedimento dovrebbe essere adottato dai parlamenti di Serbia e della Republika Srpska (entità a maggioranza serba della Bosnia) nella Giornata dell'Unità nazionale serba, il 15 settembre. Lo stesso Vucic ha chiarito su Instagram di avere concordato con Dodik che la cooperazione tra la Serbia e la Republika Srpska resta "eccezionale a tutti i livelli" e che i serbi "non devono né possono permettersi" di avere conflitti o tornare a tempi passati. “La nostra unità e le nostre azioni unificate nei campi dell'economia, della cultura, dell'educazione e della memoria storica non devono mai essere messe in discussione”, ha scritto Vucic. Il capo di Stato ha aggiunto di aver avuto "una conversazione concreta con Dodik sul futuro dell'intera regione" e di aver discusso in particolare dell'iniziativa "Open Balkans" e di progetti specifici, come la costruzione di una sezione autostradale da Kuzmin, in Serbia, a Bijeljina, Republika Srpska. (Seb)