Speciale infrastrutture: Zimbabwe, Harare riceve 961 milioni di dollari dall'Fmi

- Lo Zimbabwe ha ricevuto 961 milioni di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'ambito dei diritti speciali di prelievo (Dsp) concessi dall'istituto di Bretton Woods per fornire liquidità aggiuntiva al sistema finanziario globale. In una dichiarazione congiunta con il governatore della Banca centrale John Mangudya, il ministro delle Finanze Mthuli Ncube ha affermato che i fondi sono stati già depositati nel conto di riserva della Banca dello Zimbabwe presso l'Fmi. "Il risultato immediato di questo sostegno dell'Fmi è un aumento della posizione di riserva in valuta estera del Paese di 961 milioni di dollari. Ciò contribuirà notevolmente a rafforzare la stabilità della nostra valuta nazionale", ha affermato il ministro, assicurando che i fondi saranno “utilizzati con prudenza, nel rispetto della massima trasparenza, a sostegno dei settori sociali, ovvero sanità, istruzione e fasce vulnerabili; dei settori produttivi, ovvero industria, agricoltura e miniere; degli investimenti in infrastrutture, ovvero strade e abitazioni; delle riserve valutarie e del fondo di emergenza per sostenere la nostra valuta nazionale e la stabilità macroeconomica”. L'assistenza dell'Fmi arriva in un momento in cui lo Zimbabwe sta cercando di aumentare le prestazioni del suo settore produttivo che da anni affronta problemi di liquidità. (Res)