Speciale infrastrutture: Ita, Gasparri, chiarire vicenda che danneggia lavoratori Palermo e Rende

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, con una interrogazione ai ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture chiede "interventi immediati per stroncare una condotta illegale e lesiva di prerogative sociali da parte della nascente compagnia aerea Ita. La aggiudicazione ad una società milanese delle attività sin qui svolte, soprattutto a Palermo, da Almaviva Contact al servizio dei clienti Alitalia, rischia di creare una grave crisi occupazionale in un’area già caratterizzata da forti criticità", si legge in una nota. "La vicenda del servizio clienti e l’esito della gara annunciato da Ita presenta aspetti davvero inquietanti. Sapere - spiega - che le decisioni agostane di una società pubblica possano arrivare a travolgere principi e norme che regolano il già tormentato settore dei call center, ignorando le garanzie di continuità occupazionale per gli operatori e il rispetto dei parametri fissati per il costo del lavoro, è un fatto inaccettabile e in palese contrasto con le norme vigenti". (Com)