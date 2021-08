Speciale infrastrutture: Cottarelli su reti idriche, primo obiettivo Pnrr in 2024, accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati Istat mostrano che "l'efficienza delle nostre reti idriche è in declino dal 2008. Agli utenti arriva solo il 58 per cento dell'acqua immessa in rete. È inaccettabile per l'Italia". Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. "Il Pnrr prevede interventi importanti, ma il primo obiettivo è fissato per fine 2024. Acceleriamo", conclude. (Rin)