Speciale infrastrutture: Giovannini, non si potranno più acquistare autobus a diesel

- "Non si potranno più acquistare autobus a diesel, dovranno essere autobus a propulsione elettrica o in prospettiva a idrogeno, noi monitoreremo strettamente quello che Regioni e Comuni faranno con il potere di sostituirci laddove vediamo delle inerzie". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, nel corso della conferenza "Le nuove infrastrutture e il pilastro della sostenibilità", nell'ambito del meeting di Rimini 2021. Nelle prossime settimane verranno allocati circa "16 miliardi di euro, e sono investimenti - ha aggiunto il ministro - per le ferrovie territoriali, per i regionali, per i treni per i pendolari, per i porti e altro, che vanno a sostenere una visione di cambiamento, che verranno trasferiti alle Regioni e che dovranno essere spesi da loro e allocati ai Comuni". (Rin)