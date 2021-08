© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass obbligatorio per i conducenti del trasporto pubblico "è un tema che riguarda gli obblighi di chi svolge attività lavorative e pubbliche, su cui il governo sta riflettendo. Non ci sono novità rispetto a ieri". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in un intervento a margine del meeting Rimini 2021. (Rin)