- "Giovannini rilancia sul futuro del trasporto pubblico locale e annuncia che non si potranno più comprare bus diesel. E adesso chi glielo dice alla Raggi che ha speso 27 milioni di euro per bus proprio diesel, spacciati ai cittadini come alimentati a metano, che non vanno più bene?". È quanto dichiara il capogruppo Lega in Assemblea capitolina, Maurizio Politi. (Com)