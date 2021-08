Scuola: Flc Cgil, solidarietà a Vincenzo Caico, episodio intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà al dirigente scolastico del liceo Buonarroti di Monfalcone, Vincenzo Caico, che "è stato pesantemente minacciato per aver sensibilizzato le famiglie sulla necessità di far vaccinare gli studenti". Lo dichiara, in una nota, la Federazione lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil. "Siamo di fronte - prosegue la nota - a un episodio gravissimo e intollerabile, che richiede una dura presa di posizione, tanto più alla vigilia dell'avvio di un anno scolastico che si preannuncia ancora più problematico del precedente, per il perdurare di un'emergenza epidemiologica connotata dalla virulenza delle varianti in circolazione. Riteniamo legittimo e responsabile - afferma la Flc Cgil - l'intervento del dirigente scolastico e deprecabile la minaccia da parte di chi, evidentemente, non ha strumenti e ragioni per sostenere le proprie discutibili posizioni. Come organizzazione sindacale e come coordinamento nazionale dei Ds della Flc esprimiamo pertanto la nostra solidarietà al dirigente scolastico e chiediamo che venga fatto ogni sforzo per individuare i responsabili di un gesto tanto vile quanto pericoloso. Non è facoltà del sindacato decidere quali provvedimenti adottare per la tutela della salute pubblica, ma sappiamo, e lo abbiamo sempre sostenuto in ogni sede, che - conclude la nota - la copertura vaccinale è una misura di sicurezza e un dovere civico, fondamentale, anche se non sufficiente, per realizzare l'obiettivo di avere nelle scuole davvero tutti in presenza". (Com)