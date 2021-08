Speciale scuola: Bocci (Pd), tamponi salivari gratis in Lombardia, meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tamponi salivari gratuiti al personale scolastico, vaccinato e non, per un rientro scolastico in sicurezza? È quanto chiedevamo da tempo e finalmente anche la vicepresidente Moratti pare essersi resa conto dell'importanza del tracciamento periodico e costante, anche attraverso questo tipo di test". Lo dichiarano per il gruppo consiliare del Pd in Regione Lombardia, Paola Bocci e il capogruppo Fabio Pizzul, a margine delle dichiarazioni odierne della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Siamo sempre stati convinti che anche i tamponi salivari rappresentino uno strumento utile ed efficace per far vivere ai ragazzi la scuola in sicurezza e lo scorso maggio è stata approvata in aula consiliare una nostra mozione che impegnava la giunta proprio su questo fronte – ricordano gli esponenti dem – non ottenendo risposte significative, a luglio abbiamo continuato a insistere sul tema, a suon di question time e di ordini del giorno all'assestamento di bilancio, ma più che un elenco di risultati delle sperimentazioni già avvenute, non era stata trasmessa alcuna certezza: restavano soltanto molte più incognite rispetto alla futura riapertura delle scuole". "Ora di tempo non ne abbiamo più e ci aspettiamo davvero qualcosa di concreto per una riapertura in sicurezza, anche sulla fornitura di impianti di aereazione e soprattutto sul fronte del potenziamento del trasporto pubblico locale – concludono Pizzul e Bocci – così come si dovrebbero rilanciare urgentemente delle corsie preferenziali per vaccinare la popolazione scolastica non ancora immunizzata". (Com)