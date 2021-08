Scuola: Cgil su Its, servono profonde modifiche a proposta di legge di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo forti criticità sulla proposta di legge di riforma degli Istituti tecnici superiori e chiediamo profonde modifiche". Lo affermano in una nota unitaria la Cgil Nazionale e la Flc Cgil al termine dell'incontro di oggi tra sindacati e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sul 'Patto per la Scuola' e in particolare sugli interventi previsti dal Pnrr relativi a Its e istituti tecnici e professionali. "Auspichiamo che il confronto odierno possa rappresentare la base di partenza per un lavoro di discussione e confronto nell'ambito di specifici tavoli tecnici sulle riforme in discussione", aggiungono. Cgil e Flc Cgil - ricorda una nota - hanno indicato nel corso dell'incontro dieci proposte strategiche per un reale riordino del sistema: precisa definizione della missione del sistema Its connessa alle politiche di innovazione industriale in ben precise aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo del Paese; regia pubblica e nazionale del Sistema di formazione tecnica superiore che non affidi l'incontro tra domanda/offerta di competenze solo alle singole aziende, attribuendo la funzione di soggetto promotore e di riferimento ad un istituto scolastico statale; definizione dei livelli di qualificazione di chi opera negli Its; il personale Its deve essere stabile e dedicato (lo sviluppo degli Its deve poter contare su una quota significativa di personale stabile e ben formato il cui rapporto di lavoro deve essere regolato da un Ccnl); Its come istituti formativi e di raccordo col mondo del lavoro. Siamo contrari all'affidamento agli ITS della intermediazione di manodopera. (segue) (Com)