Scuola: Cgil su Its, servono profonde modifiche a proposta di legge di riforma (2)

Inoltre, superare il sistema dei bandi, assicurare risorse certe, non penalizzare i territori più in difficoltà (è necessario stabilire un sistema perequativo per i criteri di monitoraggio e valutazione che sappia leggere le criticità e intervenire a correggerle attraverso azioni mirate e sostenere azioni di potenziamento del sistema); governance multilivello e partecipazione delle parti sociali (è necessario prevedere cabine di regia a livello nazionale e regionale con la partecipazione diretta delle parti sociali alfine di legare l'esistenza degli Its e la definizione dei relativi percorsi, a politiche di sviluppo del Paese e a precise scelte di politica industriale su ambiti tecnologici strategici strettamente connesse con le politiche di ricerca); utilizzare integralmente le risorse del Pnrr e assicurarne centralmente una gestione trasparente; assicurare uniformità dei diritti (standard minimi) dei lavoratori e delle studentesse e degli studenti e pertanto quantificando le risorse necessarie; semplificare gli organi di governo per la quale dovrebbe essere privilegiato tutto ciò che attiene alla progettazione didattica collegiale dei soggetti fondatori.