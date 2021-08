Scuola: Cgil su Its, servono profonde modifiche a proposta di legge di riforma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Bianchi nella sua replica - fanno sapere Cgil e Flc - si è detto favorevole ad alcune modifiche da noi proposte come ad esempio sulla necessità di inserire l'intervento riformatore sugli Its nel quadro delle riforme previste dal Pnrr, precisare il rapporto con il sistema universitario, ribadire la dimensione nazionale del sistema dell'istruzione tecnica superiore, confermare la natura di soggetti formativi degli Its (no a ruolo intermediazione manodopera), ridefinire la governance affidando un ruolo decisivo ai soggetti formativi pubblici, evitare il proliferare del numero degli Its". "Infine - concludono Cgil e Flc - il ministro ha accolto la nostra richiesta di costituzione di gruppi di lavoro presso la sua segreteria tecnica dedicati in particolare alla riforma degli istituti tecnici e professionali". (Com)