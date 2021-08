Speciale energia: Nord Stream 2 Ag può ricorrere contro mancata esclusione da direttiva Ue sul gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Nord Stream 2 Ag, operatore del progetto dell’omonimo gasdotto, può ricorrere contro la decisione della Corte suprema del Land di Dusseldorf che le ha impedito di ottenere deroghe dall’applicazione della direttiva dell’Ue sul gas. Lo ha affermato la medesima corte, ricordando che l’esclusione dalla direttiva è impossibile perché il gasdotto non è stato completato. “Se il gasdotto diventerà operativo, quando e a che condizioni, non è oggetto della decisione della Corte”, ha dichiarato l’organo. “Il gasdotto non è stato completato del tutto e pertanto non è completo agli occhi della legge. Dall’altro lato, l’interpretazione economico-funzionale proposta dal richiedente non può essere dedotta dalla formulazione contenuta negli atti normativi”, ha detto la corte. (Geb)