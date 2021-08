Speciale energia: Galles, avanza progetto per piccole centrali nucleari a Trawsfynydd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Galles hanno avanzato un progetto che comporterebbe l'installazione di piccole centrali nucleari nel villaggio di Trawsfyndd. Come riferito dal quotidiano "Financial Times", l'amministrazione comunale di Cardiff ha incaricato Mike Tynan, ex direttore delle operazioni nel Regno Unito del gruppo nucleare statunitense Westinghouse, di guidare una nuova società di sviluppo di proprietà pubblica incaricata di sfruttare i "benefici economici" dei reattori su piccola scala a Trawsfynydd. Gli sviluppatori dei cosiddetti piccoli reattori modulari, tra cui Rolls-Royce, affermano che possono essere costruiti in fabbrica e assemblati in loco, riducendo così i costi e le complessità associati agli impianti di energia nucleare su larga scala come la centrale elettrica Hinkley Point C da 3,2 gigawatt attualmente in fase di sviluppo. Trawsfynydd è stato il sito di una delle prime dieci centrali nucleari mai state attivate nel Regno Unito e ha fornito elettricità dal 1965 al 1991 per il Paese. (Rel)