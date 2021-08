Speciale energia: General Electric e Pkn Orlen firmano accordo sull’eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- GE Renewable Energy e la società petrolifera polacca Pkn Orlen hanno firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo congiunto di progetti eolici offshore in Polonia. Lo rende noto un comunicato di Pnk Orlen. GE Renewable Energy, divisione di General Electric, è uno dei maggiori produttori globali di turbine per parchi eolici marittimi. L’accordo rafforza la competitività di Pkn Orlen nel suo tentativo di ottenere nuove concessioni per parchi eolici nella zona economica polacca del Mar Baltico ed è un ennesimo passo nell’attuazione del piano strategico Orlen2030, che prevede il raggiungimento della neutralità in termini di emissioni entro il 2050. Entro il 2030 la società polacca vuole investire in progetti a basse o zero emissioni 47 miliardi di zloty (oltre 10,2 miliardi di euro). (Vap)