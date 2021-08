Speciale energia: Turchia, aeroporto di Istanbul, azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto di Istanbul mira a raggiungere l’azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050 nell’ambito di un’iniziativa guidata dal Concilio internazionale degli aeroporti (Aci). Lo ha dichiarato il quotidiano turco “Daily Sabah”, che riprende una nota della società di gestione dell’aeroporto di Istanbul (Iga). L'aeroporto ha compiuto diversi passi per raggiungere l’obiettivo, come la creazione di impianti di energia solare, un maggiore impiego di veicoli elettrici con le rispettive stazioni di ricarica, l’utilizzo del biodiesel per i mezzi pesanti, opere di efficientamento energetico e l’utilizzo dell’idrogeno come combustibile per il riscaldamento degli ambienti. L’amministratore delegato di Iga, Kadri Samsunlu, ha dichiarato che la società agisce nella piena consapevolezza di un’enorme responsabilità nei confronti delle prossime generazioni. “Abbiamo preparato la nostra tabella di marcia per l'aeroporto di Istanbul, la porta della Turchia sul mondo", ha dichiarato Samsunlu, sottolineando la presenza di un progetto ben pianificato con progetti a breve e a lungo termine. (Tua)