Speciale energia: presidente Cda Naftogaz commenta sentenza tedesca sul Nord Stream 2

- Lo ha detto Jurij Vitrenko, presidente del Cda di Naftogaz, la società di petrolio e gas dell’Ucraina, che ha commentato la sentenza di una corte tedesca che ha definito inammissibile l’esclusione del gasdotto Nord Stream 2 Ag dalla direttiva dell’Unione europea sul gas. “La nostra strategia è di giocare con le stesse regole dell’Occidente e funziona. Gazprom ha perso nell’arbitrato di Stoccolma. Ora ha perso di nuovo nel tentativo di portare il Nord Stream 2 al di fuori della normativa europea”, ha scritto Vitrenko in un messaggio su Facebook. Secondo lui, il compito principale di Kiev è quello di assicurare che le regole comunitarie si applichino a tutti i gasdotti che connettono Russia ed Europa. “Sarà una battaglia dura. Il Cremlino ha ricattato l’Europa con riduzioni alle forniture di gas nel periodo invernale. Alcuni funzionari di governo occidentali non vogliono capire o fingono di non capire quello che le regole europee veramente significano”, ha continuato Vitrenko. Oggi Nord Stream 2 Ag, la società operatrice dell’omonimo gasdotto, ha perso una causa davanti alla Corte suprema del Land tedesco del Dusseldorf, la quale ha stabilito che il progetto di gasdotto non può essere escluso dai requisiti posti dalla direttiva europea sul gas. (Rum)