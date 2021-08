Speciale energia: nel 2020 miglior prestazione della Grecia in investimenti in fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Grecia ha ottenuto la sua miglior prestazione in termini di investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo afferma l’Indice di attrattività dei Paesi sull’energia rinnovabile (Renewable Energy Country Attractiveness Index - Recai), pubblicato dall’agenzia di consulenza Ey. Nell’indice del 2020 la Grecia è arrivata 26ma. Il miglioramento della sua posizione è da attribuire ad aste competitive promosse dall’autorità regolatrice per l’energia, che mira a concedere licenze per la produzione di 2,1 gigawatt da fonti rinnovabili entro il 2025. I concorsi sono stati accompagnati dall’introduzione di una piattaforma online per i potenziali investitori che ottimizza i passaggi necessari. (Gra)