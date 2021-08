Speciale energia: Grecia, premier Mitsotakis, crisi climatica necessita di azione immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Grecia la crisi climatica necessita di un'azione immediata. Lo ha dichiarato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, riferendosi agli incendi che hanno recentemente colpito il Paese. "Non è vero che è il vento a generare roghi", ha dichiarato il capo del governo. "Sono stati segnalati 1.279 roghi... mentre all'inizio siamo riusciti a spegnerne la maggior parte, non abbiamo saputo tenerli tutti sotto controllo. Non eravamo abbastanza preparati", ha aggiunto. Nel mese di agosto, è infatti stata raggiunta la temperatura più alta dal 1987 e più di 250 mila ettari di foresta sono stati arsi dalle fiamme. Oltre a danneggiare l'isola di Eubea, gli incendi hanno distrutto anche alcune aree della regione del Peloponneso, inclusi i dintorni del sito archeologico di Olimpia. Oggi in Parlamento Mitsotakis ha segnalato che è necessario "cambiare radicalmente le cose" in modo da minimizzare le conseguenze della crisi climatica sul Paese, a cominciare "dalla produzione agricola, dal modo in cui i cittadini effettuano gli spostamenti, dalla generazione dell'energia e da come vengono costruite le abitazioni". (Gra)