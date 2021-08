Speciale energia: Brasile, Bolsonaro determina riduzione consumi energetici in uffici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure decise da Bolsonaro sono un altro tentativo del governo per far fronte alla più grave crisi energetica che il paese abbia attraversato negli ultimi 91 anni. La situazione è così critica che il governo sta già valutando un nuovo adeguamento della tariffa dell'elettricità come strumento per contenere i consumi energetici. Se adottata, tra l'altro, la misura avrà un impatto sull'inflazione, che sta già accelerando. Il ministero dell'Energia, l'Agenzia Nazionale per l'Energia Elettrica (Aneel), l'Operatore nazionale del sistema elettrico (Ons), l'Impresa di ricerca energetica (Epe) e il Consiglio di amministrazione della camera per il commercio dell'energia elettrica (Ccee) hanno annunciato che renderanno note a breve misure per fronteggiare la crisi energetica. (Brb)