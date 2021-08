Speciale energia: Vitrenko (Naftogaz), Ucraina insisterà su sanzioni contro Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina continuerà a chiedere sanzioni contro la società Nord Stream 2 Ag se il regolatore tedesco certificherà l'azienda come operatore indipendente del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha affermato l'amministratore delegato della compagnia energetica ucraina Naftogaz, Yuriy Vitrenko. Secondo Vitrenko, la certificazione di Nord Stream 2 Ag come operatore indipendente di Nord Stream 2 è impossibile all'interno della legislazione europea e contraddirebbe gli accordi sanciti nella dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Germania. “Ora la situazione è molto semplice, anche se immaginiamo che il regolatore tedesco chiuderà un occhio sulle violazioni della legislazione europea. In questo caso insisteremo affinché gli Stati Uniti impongano sanzioni all'operatore Nord Stream 2 Ag, che è al 100 per cento di proprietà di Gazprom. Sarà una violazione della dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Germania, e insisteremo sulle sanzioni", ha detto Vitrenko. (Rum)