Roma 2021: Calabrese (M5s), Raggi ha dimostrato di voler sanare aziende pubbliche

- "Virginia Raggi è l'unica ad aver dimostrato di voler risanare realmente le aziende pubbliche. Il centrodestra vuole solo demolirle per poi privatizzarle". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese, vicesindaco M5s di Roma. "Sono contrari alla privatizzazione, dicono, 'almeno nella prima fase'. Cosa intendono per questa prima fase, e soprattutto quanto debba durare, non è dato sapere. Ciò che è certo è che è la solita formula elettorale, volutamente ambigua per dire tutto e il suo contrario, per cui sono anche favorevoli alle privatizzazioni. Per togliere ogni ambiguità -continua Calabrese-, andrebbe detto che nella stragrande maggior parte dei casi le privatizzazioni procedono in seguito a gestioni pubbliche totalmente fallimentari sia dei conti sia delle conseguenti ricadute sui servizi. Considerando come il centrodestra dal 2008 al 2013 ha sommato quasi un miliardo di debiti in Ama e Atac, è del tutto evidente quale sia la loro volontà, identica a quella delle controparti, Calenda e Pd: demolire le aziende pubbliche, per poi privatizzarle. Ogni ulteriore chiacchiera serve solo a prendere per i fondelli i cittadini, chi ha dimostrato di voler realmente risanare le aziende pubbliche è solo Virginia Raggi, senza aggiungere alcun centesimo di debiti, e pagando quelli lasciati da questi falsi di professione. Risanare a partire dai conti è l'unico modo per garantire i servizi negli anni a venire. Un processo che richiede anni, anche ad esempio per mettere in strada oltre 900 bus nuovi. Del resto per demolire ci hanno messo due decenni, per risanare certamente non possiamo permetterci lo stesso tempo, ma non si può neanche pretendere che si faccia in soli 5 anni. Di certo loro non lo farebbero neanche dopo che noi abbiamo già iniziato con ottimi risultati, infatti non vedono l'ora di rimetterci le manine, per ricominciare a spolparle da cima a fondo". (Com)