Imprese: Magri (Eicma), normalizzazione di shortage nel 2022

- a filiera delle due ruote "si è fermata in maniera brutale e inaspettata". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eicma e presidente di Confindustria Ancma, Pietro Magri, aggiungendo che "ci vorrà ancora del tempo". Riguardo allo shortage, Magri ha affermato che secondo lui "vedremo una normalizzazione nel 2022". "Con la pandemia si sono spostati, a mio avviso, degli interessi, per esempio il chip e il materiale elettronico è andato sul mercato dell'elettronica direttamente, piuttosto che nella motocicletta. Ci sono stati secondo me anche errori manageriali di gente che non ha fatto i programmi" ha aggiunto durante il suo intervento all'incontro con la stampa su Eicma come ripartenza delle fiere che si è tenuto questa mattina sulla Terrazza Duomo 21. "Penso che quest'ultimo anno e mezzo debba far ripensare alla delocalizzazione, che è stata, a mio avviso, un po' selvaggia", ha concluso.(Com)