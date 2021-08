Trapani: ruderi di Poggioreale, piano per interventi di messa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una recinzione che si estenderà per circa due chilometri lungo tutto il perimetro dell'antico centro abitato - spiega in una nota la Regione Sicilia - Sarà questo il primo passo concreto degli interventi, voluti dal governo Musumeci, per mettere in sicurezza e valorizzare i ruderi di Poggioreale, nel Trapanese, risalenti al terremoto del 1968. I dettagli relativi a questo primo intervento sono stati definiti nel corso di un sopralluogo e di una riunione operativa che si è tenuta nel Comune di Poggioreale tra la Protezione civile regionale, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani, il sindaco e il responsabile della Protezione civile comunale. Considerato il vincolo paesaggistico che insiste sull'area, è stato deciso di realizzare la recinzione del perimetro con paletti in legno di castagno alti circa tre metri e una rete zincata. Nelle prossime settimane si terrà un nuovo sopralluogo della Protezione civile regionale insieme all'Ufficio tecnico del Comune di Poggioreale per rilevamenti e misurazioni di dettaglio con l'obiettivo di progettare l'intervento in maniera puntuale ed esecutiva dal momento che l'area presenta alcuni tratti impervi ed è necessaria un'adeguata cura e manutenzione". (segue) (Ren)