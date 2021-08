Trapani: ruderi di Poggioreale, piano per interventi di messa in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parallelamente - prosegue la Regione - al collocamento della recinzione, si procederà con il censimento delle costruzioni da mettere in sicurezza in modo da stabilire la tipologia degli interventi all'interno dell'area che, nel corso degli anni, è stata anche oggetto di furti ed episodi di vandalismo. L'obiettivo, previsto dalla recente convenzione siglata tra la Regione Siciliana e il Comune di Poggioreale, non è solo quello prioritario di tutelare e valorizzare i ruderi come testimonianza storica ma anche di metterli a disposizione di tutti, esperti e non. Nel programma del governo regionale c'è anche l'intenzione di voler fare di quell'area un campo di esercitazione a disposizione della Protezione civile, delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco e di trasformarla in un 'laboratorio all'aperto' rivolto agli studiosi di sismologia, alle università, agli istituti tecnici, con una forte impronta didattica". (Ren)