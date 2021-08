Energia: Ucraina chiede di prorogare transito di gas dalla Russia dopo il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha chiesto di proseguire il transito del gas dalla Russia per almeno dieci anni oltre la scadenza del contratto con Gazprom nel 2024. Lo ha detto all’emittente “Ukraina 24” Sergiy Makogon, amministratore delegato dell'operatore del sistema di transito del gas (Gts) del Paese. L’agenzia di stampa “Ria Novosti” riferisce che in precedenza il presidente del Cda di Gazprom, Aleksej Miller, ha affermato che la società è pronta a continuare il transito del gas attraverso l'Ucraina dopo il 2024, sulla base della fattibilità economica e delle condizioni tecniche del sistema di transito ucraino. Ha anche affermato che Gazprom considera pienamente giustificata la partecipazione dei partner tedeschi a tale progetto. "Non abbiamo garanzie sul rinnovo del contratto (per il transito di gas attraverso l’Ucraina). Per questo stiamo negoziando con i governi statunitense e tedesco per la fornitura di tali garanzie. Riteniamo che la più significativa sia il rinnovo o la continuazione del contratto esistente ora, senza aspettare il 2025, per i prossimi 15 anni ", ha dichiarato Makogon. (segue) (Rum)