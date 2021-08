Energia: Ucraina chiede di prorogare transito di gas dalla Russia dopo il 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ad di Gts reputa inoltre che l’uso al 50 per cento del Nord Stream non consentirà alla Federazione Russa di rifiutare il transito di gas attraverso il territorio ucraino. " Solo l'uso del 100 per cento del gasdotto consentirà di rifiutare il transito" in Ucraina, ha affermato. Makogon ha aggiunto che l'Ucraina utilizzerà il Gts per una "transizione verde". C'è anche un progetto per trasportare l'idrogeno attraverso il sistema. “Abbiamo bisogno del transito per i prossimi dieci anni (dopo il 2024) per preparare il nostro sistema a nuove sfide, per il trasporto dell'idrogeno e così via. Credo che il volume del transito di gas attraverso l'Ucraina dovrebbe essere almeno di 45-50 miliardi di metri cubici all'anno, che ora abbiamo", ha continuato. In precedenza, la Germania e gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che fa riferimento a misure a sostegno dell'Ucraina, alla sicurezza energetica europea e agli obiettivi comuni per la protezione del clima. La dichiarazione presenta una serie di condizioni per il funzionamento del Nord Stream 2. In particolare, Stati Uniti e Germania hanno dichiarato che è nell'interesse dell'Ucraina e dell'Europa continuare il transito del gas russo attraverso l'Ucraina dopo il 2024. (Rum)