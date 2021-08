Lavoro: Benini (FI), superare definitivamente reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scoperta, avvenuta nei giorni scorsi a Ozzano Emilia, di 115 persone di nazionalità romena, che indebitamente percepivano il reddito di cittadinanza, getta nuove ombre su una misura di sostegno che si sta rivelando del tutto inefficace per contrastare la povertà". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Alcune di queste persone non hanno mai nemmeno abitato in Italia, ma erano arrivate qui solo per attivare il sussidio. Ringraziamo i Carabinieri e l’Ispettorato del lavoro - prosegue - che hanno smascherato i falsi dichiaranti, ma intanto 300 mila euro sono stati erogati e chissà se verranno mai recuperati. Così come le centinaia di migliaia di euro finite nelle mani dei tanti, troppi, furbetti del reddito di cittadinanza. E’ tempo di superare definitivamente l’assistenzialismo fine a se stesso, di cui il reddito di cittadinanza è solo l’ultima espressione e mettere in campo misure in grado di creare lavoro. Perché è solo con il lavoro che il Paese potrà davvero ripartire e la povertà essere realmente combattuta", conclude. (Com)