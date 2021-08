Rifiuti: assessore Lazio, Raggi non ha capito che Regione può solo autorizzare impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi registriamo l’ennesima gaffe della sindaca Raggi. Dopo 5 anni non ha ancora chiaro che la Regione, come previsto dal decreto legislativo 152 e dalla normativa regionale, non realizza gli impianti per i rifiuti ma può solo autorizzarli". Così una nota dell'assessore ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani. "La realizzazione infatti - aggiunge - spetta ai privati che presentano un progetto o alle società pubbliche, proprio come Ama. Se Roma non ha impianti a sufficienza la sindaca dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza. Se qualcuno avesse ancora dubbi sui motivi del disastro dei rifiuti a Roma oggi ha un nuovo indizio".(Com)