Afghanistan: ambasciatore russo, evacuati tutti nostri connazionali che lo hanno richiesto

- Tutti i cittadini russi che hanno espresso il desiderio di lasciare il territorio dell'Afghanistan sono stati evacuati. Lo ha annunciato oggi l'ambasciatore russo a Kabul, Dmitrij Zhirnov, ripreso dall’emittente televisiva “Russia-24”. "Tutti quelli che volevano andarsene hanno lasciato il Paese. Ieri a bordo dei quattro aerei appositamente ordinati sono state evacuate 360 persone. Erano persone che non potevano andarsene da giugno, perché per motivi tecnici è stato interrotto il nostro canale aereo diretto", ha riferito il diplomatico. In Afghanistan rimangono circa 100 russi che non hanno manifestato il desiderio di lasciare il paese, ha detto l'ambasciatore. (Rum)