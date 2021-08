G20: ministra francese Moreno, uguaglianza di genere possibile con emancipazione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcun Paese oggi al mondo che può far finta di avere una “vera uguaglianza di genere”, per questo motivo serve contrastare la violenza di genere e dare una reale possibilità di emanciparsi a le donne. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” la ministra per le Pari opportunità francese, Elisabeth Moreno, a margine della conferenza G20 sull'empowerment femminile che si tiene oggi a Santa Margherita Ligure. “Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha stabilito che l’uguaglianza di genere è al centro del suo mandato tramite due pilastri: la violenza contro le donne e il rafforzamento delle condizioni professionali ed economiche delle stesse. Perché se non proteggi le donne dalla violenza domestica e dalla violenza sessuali e se non dai loro i mezzi economici per prendere in mano il proprio destino, noi non risolveremo mai questo problema di diseguaglianza”, ha dichiarato. Secondo la ministra sono necessari alcuni interventi: “Educare le nostre ragazze in modo che possano fare gli studi che vogliono e avere più donne nel campo delle scienze, matematica e ingegneria”, in quanto è interesse della Francia cercare di avere “tutti i talenti sia tra gli uomini che tra le donne per riprendere in mano il futuro”.(Res)