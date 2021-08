Haiti: terremoto, Onu chiede 187,3 milioni di dollari per fornire assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno lanciato ai donatori internazionali un appello per la donazione urgente di 187,3 milioni di dollari per fornire assistenza umanitaria alle 800 mila persone colpite dal terremoto di Haiti. Il sisma, registrato il 14 agosto scorso, è stato seguito dalla tempesta tropicale Grace, che ha provocato intense piogge e inondazioni. “Haiti e la sua gente hanno bisogno della solidarietà del mondo più che mai oggi mentre affrontano più crisi contemporaneamente. Ringraziamo i paesi che hanno risposto così rapidamente e generosamente con personale e aiuti umanitari e speriamo che continueranno a farlo”, ha dichiarato il coordinatore umanitario Onu Bruno Lemarquis, secondo quanto riferisce un comunicato dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Il sisma di magnitudo 7.2, che ha colpito il sud del Paese, ha fatto oltre duemila morti e più di 12 mila feriti, distrutto circa 53 mila edifici, danneggiandone oltre 77 mila. (segue) (Mec)