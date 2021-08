Haiti: terremoto, Onu chiede 187,3 milioni di dollari per fornire assistenza umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi anche l'Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim) ha lanciato un appello per raccogliere 15 milioni di dollari per aiutare le autorità di Haiti nell’assistenza di circa 137 mila famiglie colpite dal terremoto. "Solo per i primi mesi abbiamo bisogno di almeno 15 milioni di dollari per fornire sostegno abitativo, aiutare gli haitiani colpiti a tornare nelle loro case e garantire che dispongano dei mezzi essenziali per la sussistenza", ha affermato Federica Cecchet, vice capo missione dell'Oim ad Haiti, secondo quanto riferisce un comunicato dell’organizzazione. (Mec)