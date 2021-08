Imprese: dal 23 al 28 novembre al via, in sicurezza, la 78esima edizione di Eicma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco meno di tre mesi dall'apertura della sua 78edizione, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, l'Esposizione internazionale delle due ruote si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi e un ulteriore banco di prova per il quartiere fieristico di Milano. "Eicma rappresenta compiutamente ciò che deve essere una grande fiera: un formidabile strumento di promozione e comunicazione delle imprese e un acceleratore di sviluppo”, ha sottolineato l'ad di Fiera Milano Luca Palermo, evidenziando che “dietro la passione per le due ruote e l'amore per la libertà che ispirano, c'è tanto lavoro, tecnologia, fantasia, determinazione, voglia di portare alta, nel mondo, la bandiera di un settore che è all'avanguardia del made in Italy. Fiera Milano, in qualità di partner degli organizzatori fieristici, si sta impegnando al massimo, attraverso i suoi servizi, le persone, l'organizzazione, un quartiere espositivo sicuro e la sua attrattività internazionale, al fine di garantire il successo di Eicma". Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento di tutte le manifestazioni fieristiche e che saranno naturalmente applicate in occasione di Eicma. (segue) (Rem)