Imprese: dal 23 al 28 novembre al via, in sicurezza, la 78esima edizione di Eicma (2)

- Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l'ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L'utilizzo costante della mascherina per tutti i soggetti che accederanno ai quartieri fieristici, completa poi il quadro delle misure di sicurezza. Per Pietro Meda, presidente di Eicma S.p.A.,"quella con Fiera Milano è ormai una collaborazione molto preziosa e proficua, che mai come quest'anno si è intensificata di fronte alle complessità delle sfide. Dopo lo stop dell'anno scorso, la gran parte dell'industria di riferimento si è stretta attorno al valore della nostra manifestazione e continua a credere nell'opportunità offerta da Eicma quale vetrina internazionale per i loro investimenti". (segue) (Rem)