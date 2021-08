Imprese: dal 23 al 28 novembre al via, in sicurezza, la 78esima edizione di Eicma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'edizione 2021 rappresenta per tutta la filiera un appuntamento molto significativo e per gli appassionati sarà finalmente un'occasione per vivere in sicurezza la loro passione e per vedere dal vivo tutta l'offerta del settore in un unico momento senza l'intermediazione di un qualcosa di virtuale, non dimentichiamo poi quello che Eicma significa in termini di indotto e attrattività per la città di Milano e il sistema dell'accoglienza in Lombardia". Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma S.p.A. e presidente di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), ha infine sottolineato "il protagonismo che le due ruote hanno maturato nella mobilità post-Covid". "Il settore – ha rimarcato Magri - sta vivendo infatti un momento molto stimolante: c'è tanto interesse attorno al nostro mondo, sempre più per passione e anche per una nuova domanda di mobilità i mercati delle due ruote a motore, a pedale ed elettriche stanno facendo segnare numeri molto positivi, in controtendenza rispetto a molti altri settori, e questo infonde particolare fiducia non solo nel settore, ma anche rispetto al successo della nostra manifestazione". (Rem)