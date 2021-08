Governo: Giacomoni (FI), esecutivo Draghi continui a volare alto, no a pratica struzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi "deve continuare a volare alto, avendo come stella polare solo l'interesse del Paese". Lo sottolinea il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "La pratica dello struzzo - continua - non può riguardare questo governo. Settembre è alle porte e tanti dossier sono ancora lontani dall'essere chiusi, innanzitutto dal punto di vista politico. Riforma fiscale, concorrenza, Reddito di cittadinanza, decreto delocalizzazioni, riforma degli ammortizzatori, Afghanistan. Tutti temi urgenti - prosegue Giacomoni - che necessitano di un chiaro, vincolante accordo politico da parte delle forze che sostengono il governo Draghi. Non bisogna per forza attendere l'ultimo momento utile e la illuminante mediazione del premier. I partiti hanno il diritto e il dovere di mostrarsi maturi e dialoganti. Ecco perché è bene che si istituiscano nel più breve tempo possibile dei tavoli politici per trovare la quadra sui singoli dossier. Forza Italia - conclude - è disponibile con i suoi ministri e con i gruppi parlamentari a lavorare sin da subito per proseguire con solerzia il cammino riformatore di fine legislatura". (Com)