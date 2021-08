Romania: Banca centrale contro liberalizzazione mercato energetico, prezzi fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Romania (Bnr) ha criticato la liberalizzazione del mercato dell'energia a seguito della quale i cittadini oggi si sono svegliati con bollette elettriche molto elevate. "I prezzi sono impazziti e fanno salire l'inflazione", ha detto il portavoce della Banca Centrale, Dan Suciu, citato dall'agenzia d'informazione romena "Digi 24". Suciu ha affermato che questa liberalizzazione del mercato è stata molto ritardata, il che ha generato un aumento eccessivo dei prezzi delle bollette elettriche che i consumatori romeni ora sono costretti a sostenere. "Riteniamo che sia solo un'esplosione inflazionistica proveniente dai prezzi dell'energia che sono impazziti per ragioni oggettive e soggettive. Inoltre, non abbiamo avuto la capacità di includere questi sviluppi nelle nostre stime e previsioni. I prezzi sono aumentati durante tutto l'anno in tutto il mondo, sono raddoppiati per quanto concerne il comparto del carburante, con un prezzo al barile pari a 40 dollari a luglio, mentre ora è 80 dollari", ha detto Suciu. (segue) (Rob)