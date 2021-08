Romania: Banca centrale contro liberalizzazione mercato energetico, prezzi fuori controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il gas, ha spiegato il portavoce della Banca centrale, si registra "un raddoppio dei costi. Questi sviluppi sono avvenuti in tutto il mondo, ma nel nostro Paese questa evoluzione è raddoppiata con una liberalizzazione molto ritardata e una disorganizzazione del processo di liberalizzazione". Il governo romeno sta valutando una legge per aiutare le fasce più vulnerabili di consumatori di energia elettrica, cioè quelle persone che non sono in grado di pagare un prezzo più alto. "Se questo progetto verrà portato con urgenza in Parlamento, la legge sulla compensazione delle bollette per i consumatori di energia vulnerabili potrebbe essere applicata già dal primo gennaio 2022", ha affermato la ministra del Lavoro, Raluca Turcan. (Rob)