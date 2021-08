Germania: commissario Hahn, prefinanziamento Pnrr dà impulso iniziale agli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefinanziamento alla Germania nel quadro del fondo di ripresa e resilienza è figlio di un’intensa cooperazione. Lo ha detto il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, Johannes Hahn, commentando la notizia che la Commissione Ue ha erogato un prefinanziamento a Berlino. “Dopo tre emissioni di obbligazioni di grande successo nel quadro del Next Generation Eu nelle ultime settimane e dopo le prime erogazioni, sono felice che ora abbiamo raggiunto la fase di esborso per lo Strumento di ripresa e resilienza", ha detto il commissario. "Un’intensa cooperazione con la Germania e una solida preparazione all’interno della Commissione ci hanno permesso di pagare i fondi in tempi record. Questo mostra che con le risorse raccolte saremo in grado di soddisfare i bisogni di prefinanziamento di tutti gli Stati membri, dando loro un impulso iniziale per l’attuazione di numerosi progetti digitali e versi inclusi nei Pnrr nazionali", ha continuato Hahn. (Beb)