Afghanistan: Cremlino, stabiliti contatti con gli Usa, in corso scambio di opinioni

- La situazione in Afghanistan richiede uno scambio di opinioni e informazioni, quindi, con un alto grado di probabilità, i contatti tra Russia e Stati Uniti al riguardo continueranno. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Questi contatti (tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti) vengono messi in atto secondo necessità, ma il meccanismo dei contatti è stabilito. Naturalmente, la situazione richiede uno scambio di opinioni, uno scambio di informazioni, quindi, con un alto grado di probabilità, in un modo o nell'altro, questi contatti continueranno", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti se continueranno i contatti tra Russia e Stati Uniti sulla situazione in Afghanistan. Peskov ha ricordato che durante la settimana si è svolto un colloquio telefonico tra il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolaj Patrushev, e consigliere del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. (Rum)