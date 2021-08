Viterbo: Comune, soste vietate e modifiche circolazione in vista partita Monterosi-Foggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della partita di calcio Monterosi FC - Foggia, in programma sabato 28 agosto allo stadio comunale Enrico Rocchi, valevole per la Coppa Italia di serie C, come disposto dal Gos – Gruppo operativo di sicurezza), sono stati predisposti provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare, a partire dalle ore 17 fino a cessata necessità. Per quanto riguarda la sosta veicolare: dalle ore 17 sarà interdetto il parcheggio e istituito il divieto di sosta con rimozione in via del Pilastro, nel tratto compreso tra via Signorelli e Porta Faul (ad eccezione dei mezzi in uso alla tifoseria ospite, dei mezzi autorizzati dal Gos e delle attività imprenditoriali che operano nelle vie interessate). Divieto di sosta anche a via della Palazzina, dall'intersezione con via Gargana a via Caduti sul Lavoro, via di Pratogiardino, via B. Buozzi, nell'area di intersezione con via Emilia, via J. H. Newman, via del Pilastro, nel tratto compreso tra via B. Buozzi e piazzale Gramsci, con esclusione dell'area di parcheggio sottostante il palazzo Albornoz; via B. Buozzi, ambo i lati, da via Canevari all'intersezione con via del Pilastro; via Signorelli, da piazza san Faustino a via del Pilastro; via Emilia, tratto da via Liberazione a viale B. Buozzi; via Rossi Danielli, dall'angolo via D. Corvi a via della Palazzina; via Canevari, dall'incrocio con via Ligustri fino a via Barbieri, angolo via Newman. (segue) (Com)