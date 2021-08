Viterbo: Comune, soste vietate e modifiche circolazione in vista partita Monterosi-Foggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la circolazione veicolare: a partire dalle ore 18 sarà interdetto il traffico (ad eccezione dei mezzi in uso alla tifoseria ospite e dei mezzi autorizzati dal Gos)in via del Pilastro, nel tratto tra piazzale Gramsci e Porta Faul; viale B. Buozzi, dall'intersezione con via del Pilastro fino a via Canevari; via Signorelli, dall'intersezione con piazza San Faustino. Interdetta la circolazione veicolare anche in via di Pratogiardino, via J. H. Newman, via Emilia con deviazione in via della Liberazione, via Canevari, dall'incrocio con via Ligustri fino a via Barbieri, angolo via Newman, via Rossi Danielli, dall'angolo via D. Corvi a via della Palazzina. Dalle ore 19 e comunque secondo necessità, qualora il Gos - Gruppo operativo di sicurezza ne ravvisi l'esigenza, potrà essere – anche temporaneamente - interdetto il transito veicolare in via della Palazzina, all'altezza di piazza Caduti Aviazione dell'Esercito, e in via Rossi Danielli, direzione via della Palazzina, altezza via D. Corvi, con deviazione su quest'ultima. In deroga a quanto stabilito, lo stesso G.O.S., in base all'esito della riunione del 28 agosto, potrà decidere di non dare operatività ai divieti. La partita avrà inizio alle ore 20.30. (Com)