Cultura: Musumeci, convegno su Sciascia e Pirandello, dialogo immaginario fra i due grandissimi letterati siciliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo immaginario e impossibile tra i due grandissimi letterati siciliani continua. L'aveva già avviato Sciascia quando, nell'intervento commemorativo pronunciato a 50 anni dalla morte del maestro di Girgenti, affermava che 'Tutto quello che ho tentato di dire è stato sempre, per me, anche un discorso su Pirandello'. E quel discorso oggi va avanti anche attraverso le due Giornate di studio organizzate nei luoghi che segnarono profondamente entrambi, dove il pirandellismo e la sicilitudine sono tangibili, vivi, attuali come le tematiche affrontate nei capolavori dell'uno e dell'altro: la condizione umana e sociale, l'impegno civile, la giustizia, l'isolamento, la ricerca della verità. Più che un omaggio letterario, la necessità di alimentare spirito critico e passione civica che i 'figli della stessa terra' dovrebbe, tutti, coltivare". Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commentando l'evento "Pirandello e Sciascia, figli della stessa terra" (Agrigento, Villa Genuardi, 3 e 4 settembre 2021), due giornate di incontri, studi e performance teatrali che, insieme a una mostra fotografica con gli scatti di Angelo Pitrone e una dozzina di immagini d'archivio della Soprintendenza vedranno ad Agrigento un nutrito parterre di intellettuali, storici, letterati e artisti. Da un'idea di Michele Benfari, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, la manifestazione ha la direzione artistica di Salvatore Ferlita, critico letterario e docente di Letteratura italiana contemporanea all'Università Kore di Enna, ed è realizzata con il contributo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. (Ren)