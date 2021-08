Roma: vendevano frutta e rapinavano clienti anziani a Velletri, arrestati due ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due italiani sono stati arrestati per rapina impropria nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Velletri e della compagnia di Colleferro perché, fingendo venditori ambulanti di frutta, individuavano e truffavano anziani. I carabinieri di Velletri, allertati dalla centrale operativa, si sono recati nel parcheggio antistante un negozio di alimentari per soccorrere una coppia di anziani in evidente stato di agitazione. I due hanno riferito che, poco prima, due uomini italiani, tra i quaranta e i cinquant’anni, a bordo di un furgone Fiat Doblò bianco, li avevano dapprima avvicinati con una scusa per poi strappargli dalle mani un borsello contenente denaro contante e documenti. I due anziani, i quali avevano tentato di riprendersi quanto ingiustamente sottrattogli, sono stati strattonati e spintonati dai malviventi i quali si sono poi dileguati a bordo del loro furgone. La segnalazione, tramite la centrale operativa è stata diffusa ad altre unità. Scappati con la refurtiva, pronti per dirigersi nuovamente nella provincia di Napoli dalla quale provenivano, i due soggetti sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Carpineto Romano all’altezza del casello autostradale di Valmontone. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria e associati presso la casa circondariale di Velletri. (segue) (Com)