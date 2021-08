Roma: vendevano frutta e rapinavano clienti anziani a Velletri, arrestati due ambulanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi accertamenti effettuati, è inoltre emerso che i due arrestati avevano avviato un vero e proprio giro di truffe e furti ai danni di anziani nella zona dei Castelli romani. I malcapitati di turno, attirati da un furgone a bordo del quale veniva simulata un’attività di vendita di frutta e verdura a prezzi vantaggiosi, venivano poi raggirati e derubati nel corso della compravendita. Una vera e propria attività criminosa itinerante attraverso cui, quotidianamente, i criminali partivano da Napoli per riversarsi nei territori ai confini della provincia di Roma al fine di derubare soggetti anziani e, quindi, con evidenti difficoltà a difendersi. I carabinieri della Compagnia di Velletri, sulla base di quanto accaduto, stanno tutt’ora sviluppando specifica attività investigativa per meglio definire le responsabilità in capo ai due soggetti arrestati. (Com)